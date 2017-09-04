Эдуард «Edward» Абгарян: М19 – слабый оппонент

Капитан команды Gambit.CIS по League of Legends Эдуард «Edward» Абгарян прокомментировал итоги финала летнего сезона Континентальной лиги. В интервью порталу Cyber.Sports.ru Абгарян назвал коллектив М19 слабым оппонентом, отметив, что конечный результат встречи обусловлен плохой игрой самой Gambit.CIS в отдельные моменты.

«Они [M19] не знали, что делать, и выиграли только тогда, когда мы допускали ещё больше ошибок, чем они, – сказал Edward. – Думаю, мы испугались после двух поражений, потому что очень обидно сначала две карты выиграть, потом три проиграть. Но мы взяли себя в руки и провели пятую игру как надо».

В финале Континентальной лиги команда Gambit.CIS обыграла М19 со счётом 3:2, заработав 1,5 млн руб. и право выступать в предварительном этапе чемпионата мира по League of Legends. Турнир пройдёт с 23 сентября по 4 ноября 2017 года в Китае. Для русскоязычной аудитории игры чемпионата будет транслировать телеканал Game Show.