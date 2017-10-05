Виктор Гусев: увлечение играми способствует развитию хороших качеств

Известный российский спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что киберспорт позволяет человеку открывать в себе лучшие качества. Такое мнение телекомментатор высказал в интервью интернет-порталу «Бомбардир».



«Тот вид, который приобретают увлечения играми (объединение людей в команды, придание профессионального характера), способствует развитию хороших качеств у людей. С одной стороны, это командный дух, умение бороться за своих и противостоять сопернику, с другой – дружба в профессиональном плане и коммуникация», – отметил Гусев.

По мнению телекомментатора, развитие киберспортивной индустрии продиктовано современной жизнью: «Уверен, если молодой человек и может в чём-то заблуждаться, то миллионы при таком размахе – нет. Значит, это действительно стоящая вещь. Не нужно против этого бастовать и искоренять: если что-то возникло, то возникло».

Виктор Гусев одним из первых среди российских комментаторов стал принимать участие в трансляциях с киберспортивных мероприятий. Участвовал в освещении киберфутбольных турниров на телеканале Game Show, комментировал финальные матчи по FIFA 17 Кубка России по киберспорту и другие соревнования.