Muse выступит на BlizzCon 2017

Британская рок-группа Muse выступит на закрытии фестиваля BlizzCon 2017. Концерт состоится 4 ноября.

В онлайне выступление смогут посмотреть обладатели виртуального билета. Его стоимость составляет 999 рублей. Помимо доступа к каналам трансляции всех мероприятий BlizzCon пользователи получат цифровые памятные предметы из игр вселенной Blizzard. Более подробно читайте здесь.

Ранее на закрытии BlizzCon выступали такие музыкальные исполнители, как Metallica, Blink-182, Linkin Park, Foo Fighters и другие.

Выставка BlizzCon пройдёт с 3-го по 4-е число в Анахайме (США). На мероприятии разработчики расскажут о будущем игровых вселенных компании. Кроме того Blizzard проведёт несколько киберспортивных турниров по World of Warcraft, StarCraft 2, Hearthstone и Heroes of the Storm.