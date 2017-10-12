Разработчик H1Z1 объявил о запуске киберспортивной лиги

Разработчик Daybreak Games объявил о запуске киберспортивной лиги по игре H1Z1: King of the Kill. Анонс появился на портале Polygon.

В H1Z1 Pro League будут выступать 15 команд. Сезон продлится 20 недель. Для участия в лиге организациям не нужно делать денежный взнос. Игроки, выступающие в лиге, подпишут контракт с разработчиком, по которому будут получать гарантированную зарплату в $ 50 тыс. за год.

7 июня стало известно, что издатель H1Z1 проведёт серию турниров Elite Series с призовым фондом в $ 1 млн. Первый турнир серии состоялся в рамках DreamHack Atlanta.

King of the Kill – многопользовательский онлайн-шутер от компании Daybreak Game Company. Первые соревнования по этой игре прошли в октябре 2016 года в рамках TwitchCon. Призовой фонд H1Z1 Invitationals составил более $ 260 тыс.