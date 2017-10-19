Алексей Березуцкий и Мауро Икарди попали в команду недели FIFA 18

EA Sports опубликовала новый список футболистов, вошедших в команду недели FIFA 18.

Российскую Премьер-Лигу представляет защитник ЦСКА Алексей Березуцкий. Больше всего чёрных карточек с футболистами получил английский чемпионат. В состав попали Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» и Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед», Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».

Итальянскую Серию А представили Мауро Икарди из «Интера», Чиро Иммобиле и Томас Стракоша из «Лацио».

Команда недели.

С полным списком можно ознакомиться здесь.