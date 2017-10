Team WE обыграла Cloud9 в четвертьфинале чемпионата мира по League of Legends со счётом 3:2. Команда стала последним полуфиналистом турнира.



Ранее в полуфинал вышли Royal Never Give Up, SK Telecom T1 и Samsung Galaxy.



В следующем раунде Team WE встретится с Samsung Galaxy. Матч пройдёт 29 октября, начало в 12:30 по московскому времени.



Полуфинальные матчи чемпионата мира по LoL пройдут в Шанхае, в спортивном центре «Восток».