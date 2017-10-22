Mineski стала чемпионом PGL Open Bucharest

Mineski разгромила LGD Gaming в финале турнира PGL Open Bucharest по Dota 2 со счётом 2:0. За победу состав из Юго-Восточной Азии заработал $ 130 тыс. и по 150 рейтинговых баллов на игрока.



LGD стала серебряным призёром и получила $ 65 тыс. и 90 очков.



Это уже второй финал Mineski в новом соревновательном сезоне. Ранее команда дошла до финала StarLadder i-League Invitational Season #3, где уступила Team Liquid со счётом 1:3.



PGL Open Bucharest стал вторым майнором в истории Dota 2. Общий призовой фонд чемпионата составил $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.