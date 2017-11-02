Лассе MATUMBAMAN Урапалайн номинировали на спортивную премию в Финляндии

Профессиональный игрок в Dota 2 Лассе MATUMBAMAN Урапалайнен попал в список претендентов на национальную спортивную премию Urheilugaala. Киберспортсмен поборется за номинацию «Самый захватывающий спортивный момент года».



Лассе был приглашён благодаря победе на турнире The International 2017 в составе Team Liquid и стал первым киберспортсменом, который встал в один ряд с профессиональными атлетами. В 2016 году победу в данной номинации одержал хоккеист Каспери Капанен.



Торжественная церемония награждения пройдёт 18 января 2018 года в Хельсинки (Финляндия). В этом году за премию поборются 20 спортсменов, среди которых теннисист Хенри Континен, автогонщик Валлтери Боттас и хоккеист Олли Мяяття.