Южная Корея выиграла чемпионат мира по Overwatch 2017

Завершился чемпионат мира по Overwatch среди национальных команд. В финале турнира Южная Корея обыграла Канаду со счётом 4:1.

С похожим результатом закончился матч за третье место. Сборная Швеции победила Францию со счётом 4:2.

Все участники чемпионата мира вне зависимости от положения в итоговой таблице результатов получили по $ 9 тыс.

За время турнира было разыграно $ 360 тыс. Заключительный этап ЧМ по Overwatch среди национальных команд проходил на фестивале BlizzCon с 3 по 4 ноября. Для Южной Кореи эта победа стала второй подряд в истории.