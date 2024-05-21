В PS Plus добавили Red Dead Redemption 2, Watch Dogs и ещё семь игр

Sony пополнила свою подписку новыми играми. Подписчиками сервиса стали доступны девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получили доступ к трём тайтлам.

Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют вестерном Red Dead Redemption 2 от авторов серии GTA, оригинальной хакерской Watch Dogs от Ubisoft и City Living для The Sims 4. Также в подписке появились Cat Quest и Cat Quest 2, а ещё The LEGO Movie 2 Videogame.

Новые игры в PS Plus Extra в мае 2024 года

Red Dead Redemption 2

The Sims 4 City Living

Watch Dogs

The Settlers: New Allies

Deceive Inc

Crime Boss: Rockay City

Stranded: Alien Dawn

Cat Quest и Cat Quest 2

The LEGO Movie 2 Videogame

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2024 года