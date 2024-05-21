В PS Plus добавили Red Dead Redemption 2, Watch Dogs и ещё семь игр
Sony пополнила свою подписку новыми играми. Подписчиками сервиса стали доступны девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получили доступ к трём тайтлам.
Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют вестерном Red Dead Redemption 2 от авторов серии GTA, оригинальной хакерской Watch Dogs от Ubisoft и City Living для The Sims 4. Также в подписке появились Cat Quest и Cat Quest 2, а ещё The LEGO Movie 2 Videogame.
Новые игры в PS Plus Extra в мае 2024 года
- Red Dead Redemption 2
- The Sims 4 City Living
- Watch Dogs
- The Settlers: New Allies
- Deceive Inc
- Crime Boss: Rockay City
- Stranded: Alien Dawn
- Cat Quest и Cat Quest 2
- The LEGO Movie 2 Videogame
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2024 года
- 2Xtreme
- G-Police
- Worms Pinball
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