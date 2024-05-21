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Расписание матчей Дримлиги сезон 23 по Доте на 21 мая

Расписание матчей турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 на 21 мая
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Сегодня, 21 мая, продолжается крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2, в рамках которого 12 команд борются за призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков.

Матчи второго игрового дня соревнования также пройдут в формату best-of-2.

Расписание DreamLeague S23 по Dota 2 на 21 мая

  • 13:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Xtreme Gaming (Китай)
  • 13:00. Группа A, Aurora (Таиланд) — PSG Quest (Ближний Восток)
  • 13:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — HEROIC (Южная Америка)
  • 15:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток)
  • 15:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Shopify Rebellion (Северная Америка)
  • 15:30. Группа B, Natus Vincere (Украина) — Tundra Esports (Европа)
  • 18:15. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Liquid (Швеция)
  • 18:15. Группа A, PSG Quest (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай)
  • 18:15. Группа A, Aurora (Таиланд) — HEROIC (Южная Америка)
  • 20:45. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа)
  • 20:45. Группа B, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Team Falcons (Ближний Восток)
  • 20:45. Группа B, Azure Ray (Китай) — Natus Vincere (Украина).

Все матчи DreamLeague Season 23 можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, на Twitch и YouTube.

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