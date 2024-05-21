Мультфильм «Головоломка 2» может обойти рекордный старт «Дюны 2» в США

Совсем скоро состоится премьера мультфильма «Головоломка 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции от студии Pixar. По первым прогнозам аналитиков, картина может запуститься с рекордными стартовыми сборами в США.

Так, судя по ранним предпродажам билетов, «Головоломка 2» может заработать в первые выходные от $ 80 до $ 115 млн только в Северной Америке. Оригинальный мультфильм в 2015 году стартовал с $ 90 млн, поэтому аналитики считают, что продолжению под силу преодолеть отметку в $ 100 млн. Сейчас самый успешный запуск 2024 года в домашнем регионе принадлежит «Дюне 2» — $ 81 млн.

«Головоломка 2» расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера мультфильма состоится 14 июня.