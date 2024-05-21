«Ожидайте худшего»: актриса Оливия Кук — о втором сезоне «Дома дракона»

Второй сезон сериала «Дом дракона» всё ближе, и главные звёзды шоу продолжают делиться своими впечатлениями от продолжения одного из самых популярных проектов последних лет. Исполнительница роли Алисенты Хайтауэр актриса Оливия Кук заявила, что во втором сезоне зрителей ждут по-настоящему шокирующие моменты в стиле «Игры престолов».

Речь идёт в том числе об эпизоде под названием «Кровь и Сыр» — в оригинальной книге Джорджа Мартина так называли двух преступников, которых наняла Рейенира для того, чтобы отомстить своему брату Эйегону II. Оливия Кук заявила, что этот эпизод будет даже мрачнее, чем зрители могут себе представить.

Могу лишь сказать, что это вселенная «Игры престолов», поэтому ожидайте худшего. Ожидайте худшего, а затем удвойте свои ожидания. Не знаю, что ещё сказать, чтобы не спойлерить, но это отвратительно.

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится 16 июня. Шоу официально пока не продлили на третий сезон, однако авторы уже работают над его сценарием.