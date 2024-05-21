Капитан L1GA TEAM Рамзес хотел сыграть в Tundra Esports ещё несколько месяцев назад

Капитан L1GA TEAM и стенд-ин Tundra Esports на турнире DreamLeague Season 23 по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал, как он попал в состав европейского коллектива.

По словам киберспортсмена, он хотел присоединиться к «Тундре» ещё в феврале этого года, когда европейская команда лишилась оффлейнера Ивана MinD_ContRoL Бориславова, однако на тот момент коллектив уже начал работать с про-игроком Тобиасом Tobi Бучнером.

Когда у Tundra Esports возникли разногласия с MinD_ContRoL два-три месяца назад, я попросил Пьюра (капитана Tundra Esports. — Прим. «Чемпионата») дать мне шанс сыграть с ними на замене. Но он сказал мне, что Tundra уже нашла кого-то. Однако я хорошо дружу с Пьюром в реальной жизни. Мы проводим много времени вместе, говорим о «Доте» и гуляем, так как живём рядом друг с другом. Так что когда Tobi ушёл из команды, Пьюр спросил у меня, есть ли у меня ещё желание присоединиться к его коллективу. Так я и оказался в «Тундре».

Стоит отметить, что как несколько месяцев назад, так и сейчас Рамзес официально является керри-игроком и капитаном состава L1GA TEAM. Однако на последних ивентах коллектив выступает без своего лидера.

Что касается самого Романа, на текущий момент он играет за Tundra Esports на третьей позиции. По словам L1GA TEAM, RAMZES666 выступает на DreamLeague Season 23 в качестве временной замены в ростере «Тундры».