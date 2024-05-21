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Ремастер российской стратегии «Периметр» с улучшенной графикой вышел в Steam

Ремастер российской стратегии «Периметр» с улучшенной графикой вышел в Steam
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Российская студия K-D Lab выпустила обновлённую версию известной стратегии «Периметр» 2004 года. Ремастер доступен в Steam под названием PERIMETER: Legate Edition.

В новой версии «Периметра» появилась поддержка широкоэкранных мониторов, причём менять разрешение теперь можно без перезагрузки игры. Разработчики также «подтянули» графику, заменив текстуры и модели на более современные.

Помимо этого, в стратегии добавлена полноценная поддержка сетевой игры по интернету, а в некоторых режимах мультиплеер поддерживает больше четырёх игроков. Также «Периметр» получил поддержку пользовательских модов, улучшенный баланс и исправление ошибок.

PERIMETER: Legate Edition с включённым в основную игру аддоном «Завет Императора» доступна в Steam по цене 499 рублей.

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