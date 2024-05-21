Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский сериал «Золотое дно» в стиле «Наследников» получит второй сезон

Российский сериал «Золотое дно» в стиле «Наследников» получит второй сезон
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Иви» и продюсерская компания Team Films объявили о продлении сериала «Золотое дно» на второй сезон. У продолжения пока нет даты релиза.

В компаниях объявили, что во втором сезоне вернутся основные герои, включая персонажей Юлии Снигирь и Алексея Гуськова. Сценарий сериала вновь напишут Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова займёт Илья Ермолов. Продюсером шоу выступит Теймур Джафаров.

Первый сезон сериала «Золотое дно» вышел в январе 2024 года. Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного.

Материалы по теме
Обзор фильма «Воображаемые друзья»: трогательная комедия с Райаном Рейнольдсом
Обзор фильма «Воображаемые друзья»: трогательная комедия с Райаном Рейнольдсом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android