Российский сериал «Золотое дно» в стиле «Наследников» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр «Иви» и продюсерская компания Team Films объявили о продлении сериала «Золотое дно» на второй сезон. У продолжения пока нет даты релиза.

В компаниях объявили, что во втором сезоне вернутся основные герои, включая персонажей Юлии Снигирь и Алексея Гуськова. Сценарий сериала вновь напишут Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова займёт Илья Ермолов. Продюсером шоу выступит Теймур Джафаров.

Первый сезон сериала «Золотое дно» вышел в январе 2024 года. Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного.