Российская BetBoom Team проиграла вторую серию подряд на DreamLeague S23 по Dota 2

Российская BetBoom Team проиграла второй матч подряд в рамках топ-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В третьей серии ивента российский коллектив столкнулся с ближневосточной Team Falcons. «Соколы» уверенно закрыли BetBoom Team, нанеся составу Егора Nightfall Григоренко второе поражение в групповой стадии.

До этого BetBoom Team всухую обыграла Natus Vincere, после чего уступила со счётом 0:2 китайской Azure Ray. Что касается «фалконов», в рамках чемпионата DreamLeague S23 команда не проиграла ещё ни одной игры.

Турнир DreamLeague Season 23 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков.