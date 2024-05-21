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«Ведьмак 3» получил поддержку Мастерской Steam для установки модификаций

«Ведьмак 3» получил поддержку Мастерской Steam для установки модификаций
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Студия CD Projekt RED выпустила новый патч для обновлённой версии «Ведьмака 3» на ПК. В свежем апдейте авторы добавили поддержку Мастерской Steam к релизу редактора REDkit, позволяющего создавать моды для культовой ролевой игры.

Вместе с интеграцией Мастерской Steam игроки смогут устанавливать модификации для «Ведьмака 3» прямо внутри лаунчера — с помощью нескольких кликов. Разработчики отметили, что пользователи также могут скачивать модификации с популярного сайта NexusMods, однако в Steam это реализовано гораздо удобнее.

Инструмент The Witcher 3 REDkit уже доступен для ПК-версии «Ведьмака 3». Программа позволяет разрабатывать продвинутые модификации для знаменитой RPG, включая создание новых локаций, квестов, анимаций и других элементов. Редактор очень похож на тот, что использовали сотрудники CD Projekt RED во время производства игры.

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