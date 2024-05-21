Стартовали съёмки комедийного сериала «Жека Рассел» с Викторией Агалаковой

Онлайн-кинотеатр KION и студия LegioFelix приступили к съёмкам комедийного сериала «Жека Рассел». У проекта пока нет финальной даты премьеры.

Шоу расскажет историю простого бухгалтера, который не может признаться своей коллеге в том, что влюблён в неё. Его желание быть рядом с девушкой исполняется, когда ведьма-начальница превращает Женю в терьера Жеку. И, казалось бы, для него наступает идеальная жизнь, однако в следующее полнолуние девушке угрожает опасность, поэтому главному герою необходимо срочно найти способ превратиться обратно в человека и спасти возлюбленную.

В проекте сыграют Эльдар Калимулин («Эпидемия»), Виктория Агалакова («Отмороженные»), Никита Плахотнюк («Последний министр») и другие актёры. Шоураннером, автором сценария и продюсером выступит Илья Куликов («Отмороженные»), а режиссёрское место займёт Виталий Дудник («Как с Максимом х(пип)ня случилась»).