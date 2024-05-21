«Высокая планка, верная оригиналу»: появились оценки Hellblade 2

К релизу Hellblade в Сети появились первые оценки игры. Так вышло, что эмбарго спало в ту же минуту, когда состоялся выход.

Судя по оценкам, тайтл понравился критикам. На Metacritic у игры набралось 80 баллов из 100. На OpenCritic оценка сформировалась чуть выше — 84 из 100.

Среди плюсов: отличная актёрская игра и впечатляющая графика. Некоторые журналисты назвали Hellblade 2 завораживающей. Впрочем, есть и большой недостаток — скучный геймплей, который был главной болячкой оригинала.

«Hellblade 2 представляет собой завораживающее, кинематографическое приключение, сопровождённое сюжетными загадками и простыми, но эффектными боями.»

«К сожалению, запутанное повествование не предлагает уникального или интроспективного опыта, а игровой процесс простенький и не впечатляющий.»

Игра доступна на ПК и Xbox Series. Проект пополнил. Game Pass.