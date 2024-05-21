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Фильм по игре The Sims от Марго Робби снимут режиссёр «Локи» и Amazon MGM Studios

Фильм по игре The Sims от Марго Робби снимут режиссёр «Локи» и Amazon MGM Studios
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Издание Puck News сообщило первые детали полнометражного фильма по мотивам игры The Sims в жанре симулятора жизни.

Производством и продвижением проекта будет заниматься Amazon MGM Studios. Продюсером, как и ожидалось, выступит актриса Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Барби») и её компания LuckyChap.

Режиссёром The Sims назначена Кейт Хёрсон, известная по работе над первым сезоном сериала «Локи». Другие подробности о проекте пока не сообщаются — кто снимется в фильме и каким будет сюжет, пока остаётся в тайне.

Ранее инсайдеры сообщали, что издатель серии The Sims, компания Electronic Arts выступит одним из продюсеров фильма и поможет с написанием сценария, но пока эта информация не подтвердилась.

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