Абед Abed Юсоп присоединился к составу Fnatic

Организация Fnatic анонсировала изменения в составе по Dota 2. К команде присоединился Абед Abed Юсоп, который заменил на позиции мидера Стива Xcaibur Йе, сообщила компания на официальном сайте.



«Несмотря на моё короткое пребывание в активном составе Fnatic, мой опыт работы в команде был бесценен. Я многому научился у своих товарищей во время просмотров записей матчей. Обязательно попытаюсь найти новую команду, чтобы снова играть», — прокомментировал Йе свой уход.



Кроме того, команда сменила тренера. Место Ахмада ADTR Сязвана займёт бывший игрок Fire Dragoon Адам 343 Шах. В 2016 году он уже представлял организацию Fnatic и был капитаном основного состава.

В связи с заменой в зарегистрированной пятёрке команда будет получать уменьшенное количество очков до открытия трансферного окна.

В текущем сезоне Fnatic не смогла пройти квалификации ни на один турнир. Из-за семейных и визовых проблем у других команд, состав выступил в качестве замены на ESL One Hamburg 2017 и DotaPit League. На чемпионатах Fnatic заняла последние места и не заработала квалификационных очков.