Анонсирован турнир Gold Club World Championship по Heroes of the Storm

Компании NetEase и Blizzard организуют чемпионат по Heroes of the Storm с призовым фондом в $ 300 тыс. Gold Club World Championship (GCWC) пройдёт с 27 ноября по 10 декабря в Пекине. Местом проведения станет Пекинский национальный плавательный комплекс.

В соревнованиях поучаствуют восемь команд. Пять из них получили приглашения. Корейский регион представят KSV и Ballistix, Европу — Fnatic и Dignitas, Северную Америку — Roll20 esports.

Ещё три места заняли победители турнира Gold Series Heroes League 2017 — Fall в Китае: Super Perfect Team, Chall Enge и Beyond The Game.

Это второй чемпионат в серии GCWC. В 2016 году сильнейшей командой стала Ballistix. На втором и третьем местах расположились корейские составы MVP Miracle и MVP Black.