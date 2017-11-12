Mousesports сыграет MidOrFeed на квалификации Captains Draft 4.0

Mousesports обыграла No Rats со счётом 2:1. Матч проходил в рамках европейской квалификации Captains Draft 4.0 по Dota 2.

Благодаря победе mousesports прошла во второй раунд нижней сетки, где сыграет против MidOrFeed. No Rats закончила своё выступление на турнире.

Ранее HellRaisers обыграла MidOrFeed со счётом 1:0, после чего упала в финал нижней сетки. Это произошло из-за решения организаторов, которые оштрафовали команду за пропуск своего матча 11 ноября.

Captains Draft 4.0 пройдёт с 4 по 7 января 2018 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.