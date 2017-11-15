SK Gaming и FaZe Clan возглавили группы по результатам первого дня IEM Oakland 2

Команды SK Gaming и FaZe Clan стали лидерами по итогам первого игрового дня на IEM Season XII Oakland 2017 по CS:GO. Команды одержали по три победы на турнире.



В группе А в тройку лидеров также вошли Cloud9 и Team EnVyUs, в группе B — Team Liquid и Renegades. Gambit Esports и MongolZ расположились на последних местах после трёх поражений.

Результаты матчей и распределение команд по результатам первого игрового дня Фото: teamliquid.net

Групповой этап Intel Extreme Masters Season XII Oakland 2017 проходит в Бербанке. Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс.