Витиньо: я довольно силён в FIFA 18

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, как он относится к своей виртуальной копии в FIFA 18 и вообще к попаданию в игру.

— Чем во время паузы в чемпионате занимаетесь вы?

— Я много времени провожу дома. Стараюсь больше отдыхать и хорошо питаться. У нас очень интенсивные тренировки. Почти всё свободное время смотрю фильмы, играю в видеоигры или копаюсь в телефоне. А ещё рублюсь в FIFA на приставке. С недавних пор там наконец-то есть Витиньо.

— Это радует?

— Не то слово! Здорово, что я играю в большом клубе и я есть в этой игре. Всегда мечтал в ней оказаться. Очень хотелось увидеть себя на экране. Теперь это моё достижение. Забавно наблюдать за собой виртуальным. Когда впервые играл за своего персонажа, эмоции буквально захлёстывали. Позвонил всем друзьям, родным и знакомым. Просто кричал в телефон: «Ты видел, я теперь в ФИФА!» Меня все поздравляли.

— Вам нравится ваша карточка в игре?

— Да, я довольно силён в своём электронном варианте.

Полностью интервью с бразильцем можно прочесть в футбольном разделе.