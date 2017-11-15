LGD победила в китайских отборочных DOTA Summit 8

LGD Gaming обыграла Vici Gaming в финале отборочного этапа DOTA Summit 8 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.



LGD завоевала путёвку на LAN-турнир и стала седьмым участником соревнований. Помимо китайского состава в турнире сыграют OG, OpTic Gaming, Sacred, Team Kinguin, Virtus.pro и Fnatic. Восьмая команда определится по результатам квалификаций в Северной Америке.



DOTA Summit 8 пройдёт с 13 по 18 декабря в Вашингтоне. Он станет последним турниром в Dota 2 в 2017 году. Участники чемпионата разыграют между собой призовой фонд в $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков.