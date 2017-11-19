LGD сыграла вничью с Team Kinguin

На соревнованиях Perfect World Master китайская команда LGD завершила матч с Team Kinguin со счётом 1:1. Это уже вторая игра состава и четвёртый результат в группе, завершившийся ничьей.



Во второй игровой день LGD проведёт два матча: с Newbee и Mineski. Встречи пройдут в 06:00 и 13:30 по московскому времени.



Perfect World Masters проходит в Шанхае (Китай). Общий призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 рейтинговых баллов Pro Circuit.