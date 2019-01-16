Амер Miracle- аль-Баркави не приехал на мэйджор в Чунцине

Мидер Team Liquid Амер Miracle- аль-Баркави не прилетел в Китай на The Chongqing Major. Об этом объявили организаторы чемпионата.

В социальной сети Weibo появились фотографии из аэропорта. На них присутствуют менеджер, четвёрка игроков и тренер Роман rmN- Палей, который уже работал с командой на MegaFon Winter Clash.

Сообщается, что заменять аль-Баркави будет чемпион The International 6 в составе Wings Gaming Чу shadow Цзэюй. Об этом обмолвился и сам игрок. Однако клуб пока никак не прокомментировал ситуацию.

The Chongqing Major пройдёт с 19 по 27 января. На чемпионате 16 команд поборются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. турнирных очков DPC.