Компания KFC анонсировала турнир по «королевской битве» CoD: Black Ops 4

Сеть фастфуда KFC проведёт чемпионат по режиму «Затмение» шутера CoD: Black Ops 4. Соревнования пройдут на платформе PlayStation 4. Участники финального турнира разыграют призовой фонд в размере £ 27,6 тыс.



Организаторы проведут 16 отборочных этапов, призовой фонд каждой из которых составит £ 1,3 тыс. Победитель каждой из них получит путёвку на финальный чемпионат. Они сразятся с 16 британскими блогерами и стримерами за главный приз в размере £ 15 тыс. Подробнее о соревнованиях можно узнать здесь.



Это не первое участие сети быстрого питания в организации чемпионатов. Ранее компания провела совместный турнира по Dota 2 вместе с ESforce Holding. Победителем KFC Battle стала команда Whites.