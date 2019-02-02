Valve отпразднует Китайский Новый год в Dota 2

Компания Valve анонсировала внутриигровое мероприятие в честь празднования Китайского Нового года. Об этом сообщается на сайте игры. Ивент пройдёт с 1 по 11 февраля.



Награды организованы по принципу компендиума. Пользователи будут получать бонусы за каждый выигранный матч. За победу в режиме турбо — 100 баллов, в обычном режиме — 200 баллов. Также за первую победу дня разработчики будут награждать игроков бонусом в 1250 очков. В ходе прогресса можно получить новые фразы для колеса чата, а также выиграть уникального курьера качества Immortal.



Также по аналогии с традиционными новогодними праздниками, Valve добавила расходные материалы, которые можно купить за осколки. Они будут доступны до 1 марта 2019 года.