В Apex Legends нашли баг, при помощи которого можно выиграть матч

Игроки Apex Legends начали обнаруживать внутриигровые баги. Об одном из таких недочётов сообщил пользователь форума Reddit. По его словам, он бегал на карте до последней секунды, пока зона не схлопнулась полностью. В итоге игрок так и не встретил последних соперников и занял второе место. Победа досталась игрокам, застрявшим в стартовом самолёте.



В итоге на пост откликнулся один из разработчиков студии Respawn Entertainment. Он попросил описать глюк подробнее и заявил, что компания уже работает над этой ошибкой.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За восемь часов после запуска в проект сыграли более 1 млн пользователей, а за три дня — более 10 млн человек. Также релиз шутера выровнял курс акций Electronic Arts.

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