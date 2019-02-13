PSG.LGD снялась с MDL Macau 2019

Китайская киберспортивная организация PSG.LGD снялась с чемпионата MDL Macau 2019. Об этом сообщается на странице клуба в Weibo. Кто заменит команду, неизвестно.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у Яна Chalice Шэньи. В клубе не стали уточнять, что именно случилось с игроком. Сообщается, что киберспортсмен перенес операцию, после которой возникли осложнения. Шэньи вынужден находиться под наблюдением врачей дольше, чем это планировалось изначально. Поэтому команда отказалась от турнира.

29 января PSG.LGD объявила, что Лу Somnus丶M Яо временно прекратил выступать за основной состав. Киберспортсмен попросил отпуск, чтобы решить проблемы личного характера. В феврале Яо женился. В составе его пока будет заменять Го Xm Хунчэн из CDEC Gaming.

MDL Macau 2019 состоится 20-24 февраля в Китае. На турнире выступят Evil Geniuses, Virtus.pro, Team Liquid и другие. Восемь команд разделят призовой фонд в $ 300 тыс.