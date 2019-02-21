Роман Дворянкин: наша главная цель — отобраться на TI и подготовиться к нему

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал критику Ярослава Кузнецова по вопросу выступления игроков VP на турнире MDL Macau 2019 по Dota 2. По его словам состав преследует другие цели нежели в предыдущем сезоне, поэтому не видит в происходящем никакой проблемы.



«На сегодняшнем стриме Ярослав Кузнецов высказал мысль о том, что наши игроки несерьёзно относятся к турниру в Макао, заявил, что нам должно быть стыдно за такое, что не стоило ехать на турнир, и вообще вся эта ситуация его бесит. Затем он пошёл дальше и посоветовал «нафиг собрать монатки и уезжать с турнира». Я с уважением отношусь к Ярославу, но это высказывание показывает, что ему лучше концентрироваться на своих основных обязанностях. Объясню свою точку зрения.



Прошлый год показал, что мы в состоянии выиграть по сути любой турнир регулярного сезона DPC. Это было здорово, но в начале этого сезона мы изначально обозначили совершенно другую цель – отобраться на TI и спокойно и планомерно готовиться к главному турниру года. Ребятам важно оставаться в соревновательной форме, но при этом сохранять позитивный настрой и получать от игры удовольствие. Если для этого иногда нужно сделать шоу, как в матче с ferzee в финале национальных отборочных, или побегать вокруг медведя в матче, который не имеет абсолютно никакого турнирного значения, мы будем это делать и дальше. Дота – это развлечение для зрителей, и мы дарим им это развлечение», — написал Дворянкин во «ВКонтакте».



На момент написания новости Virtus.pro занимает предпоследнее место на групповом этапе MDL Macau 2019.Команда обыграла Vici Gaming и EHOME, но уступила Newbee, Evil Geniuses, Royal Never Give Up и Invictus Gaming.



MDL Macau 2019 проходит в Макао (Китай). Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. Все восемь участников чемпионата пройдут в плей-офф: по итогам группового этапа четвёрка лучших отправится в верхнюю сетку, а оставшиеся четыре команды — в нижнюю.