«Императора терранов» ввели в Залы славы киберспорта от ESL

Лима BoxeR Е Хвана, также известного как «Император терранов», ввели в Залы славы киберспорта. Корейский игрок в StarCraft: Brood War и StarCraft 2 не смог приехать на церемонию награждения по неизвестным причинам.

Лим Е Хван начал карьеру профессионального игрока в 2001 году. Он оказался первым, кто дважды подряд становился чемпионом киберспортивных Олимпийских игр по версии WCG в 2001 и 2002 году.

В конце 2006 BoxeR ушёл в армию. Именно благодаря ему и другим игрокам в Южной Корее сформировали специальное подразделение для киберспортсменов и команду Air Force Ace. Оно просуществовало до 2014 года. Сам Лим Е Хван завершил карьеру двумя годами ранее. После возвращения из армии в 2008-м он участвовал в чемпионатах по StarCraft: Brood War и StarCraft 2 до 2012 года.

За 11 лет выступлений корейский киберспортсмен победил на 11 турнирах, 5 раз становился серебряным призёром и 6 бронзовым. По данным Esports Earnings, на соревнованиях ему удалось заработать около $ 171 тыс.

ESL основала Залы славы киберспорта в 2016 году. Сейчас в него входят такие легенды, как Эмиль HeatoN Кристенсен, Ноа elemeNt Моума, Джонатан Fatal1ty Уэндел и другие.

В августе 2018 года Лим BoxeR Е Хван стал членом Зала славы киберспорта в Южной Корее.