Natus Vincere встретится с FaZe Clan в четвертьфинале IEM Katowice Major 2019

Стали известны все участники плей-офф IEM Katowice Major 2019. Первые два четвертьфинала пройдут 28 февраля. В 18:00 мск сыграют Natus Vincere и FaZe Clan. В 21:30 мск Team Liquid сразится с ENCE eSports.

Два других четвертьфинала проведут 1 марта в то же время. Сначала MIBR поборется с Renegades, а затем Astralis встретится с Ninjas in Pyjamas.

Фото: liquipedia.net.

Полуфиналы организуют 1 и 2 марта. Финал мэйджора состоится 3 марта. Все матчи покажут на арене «Сподек» в Катовице, Польша. Победитель получит полмиллиона долларов.