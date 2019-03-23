Rogue распустила состав по CS:GO

Киберспортивная организация Rogue объявила о роспуске команды по Counter-Strike: Global Offensive. По словам менеджмента, причиной стало желание Николая niko Кристенсена и Маттиаса MSL Лауридсена поехать на родину, чтобы собрать новый состав.



«MSL и niko получили возможность вернуться домой, в Данию, где они смогут сформировать новый состав. Их уход означал бы еще одну долгую перестройку состава. Мы не можем потратить еще шесть месяцев на восстановление команды. Хотим поблагодарить всех поклонников и фанатов за поддержку», — говорится в официальном заявлении.



Последним турниром команды станет StarSeries i-League Season 7. Чемпионат пройдёт с 30 марта по 7 апреля в Шанхае (Китай).



Состав Rogue по CS:GO:

— Спенсер Hiko Мартин

— Даниэль vice Ким

— Матиас MSL Лауридсен

— Николай niko Кристенсен