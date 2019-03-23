Киберспортивная организация Rogue объявила о роспуске команды по Counter-Strike: Global Offensive. По словам менеджмента, причиной стало желание Николая niko Кристенсена и Маттиаса MSL Лауридсена поехать на родину, чтобы собрать новый состав.
«MSL и niko получили возможность вернуться домой, в Данию, где они смогут сформировать новый состав. Их уход означал бы еще одну долгую перестройку состава. Мы не можем потратить еще шесть месяцев на восстановление команды. Хотим поблагодарить всех поклонников и фанатов за поддержку», — говорится в официальном заявлении.
Последним турниром команды станет StarSeries i-League Season 7. Чемпионат пройдёт с 30 марта по 7 апреля в Шанхае (Китай).
Состав Rogue по CS:GO:
— Спенсер Hiko Мартин
— Даниэль vice Ким
— Матиас MSL Лауридсен
— Николай niko Кристенсен
Rogue распустила состав по CS:GO