VP и Empire сразятся за выход на мэйджор, Old but Gold и Uvajenie покинули квалы

Стали известны первые участники, которые покинули отборочный этап MDL Disneyland Paris Major в СНГ. В нижней сетке Old but Gold проиграла Gambit Esports со счетом 0:2. С аналогичным результатом завершила выступление Uvajenie в серии против Natus Vincere.

Фото: liquipedia.net.

В верхней сетке Virtus.pro и Team Empire сойдутся в матче за выход на мэйджор. Встреча стартует 30 марта в 13:00 мск. Сразу после них начнется противостояние с участием Gambit Esports и Natus Vincere (примерно в 16:30 мск). Победитель сразится с проигравшей командой из пары VP — Empire. Решающая серия за выход на мэйджор запланирована на 20:00 мск.

На MDL Disneyland Paris Major отправятся две команды от СНГ. Чемпионат пройдет в Париже (Франция) в с 4 по 12 мая.