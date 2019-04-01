Vega Squadron подписала Seized и scoobyxie в состав по CS:GO

Vega Squadron представила двух новых игроков состава по CS:GO. К команде присоединились Александр scoobyxie Маринич и Денис seized Костин. Пятого игрока организация анонсирует в ближайшее время.

«Тяжело начинать всё с нуля, формируется полностью новая команда, подбираются оптимальные роли для ребят. Денис и Саша хорошо показали себя на тренировках, и будем надеяться, что мы вместе наберём форму максимально быстро, чтобы радовать наших болельщиков хорошими результатами», — прокомментировал приобретение капитан состава Дмитрий jR Червак.

30 марта Vega Squadron отправила Павла hutji Лашкова и Антона tonyblack Колесникова в запас. В феврале 2019-го из команды ушёл Леонид chopper Вишняков. Сейчас он выступает за Team Spirit.