Артём fng Баршак раскритиковал формат СНГ-квалификации на Dota Pit Minor 2019

Капитан команды Gambit Esports по Dota 2 Артём fng Баршак раскритиковал организаторов отборочного этапа OGA Dota Pit Minor 2019 в СНГ за формат проведения. Игрок недоволен распределением команд и форматом матчей.

В СНГ-квалификации сыграют восемь команд, которые сразятся за путёвку на LAN-финал майнора. В результате жеребьёвки Na’Vi и Gambit Esports оказались в двух верхних четвертьфиналах. Это означает, что после полуфинала одна из команд покинет соревнования.

Квалификация пройдёт с 3 по 4 апреля в онлайне.