Natus Vincere откроет молодёжную академию для киберспортсменов

Киберспортивная организация Natus Vincere откроет молодёжную академию. Об этом рассказал генеральный директор команды Евгений Золотарёв в интервью каналу CYBERSLOVO.



«В ближайшее время она действительно появится. К этому созрел рынок, и наша организация. Появились человеческие и финансовые ресурсы, чтобы осуществить эти планы. Все остальные детали узнаете совсем скоро из официального анонса. Могу сказать, что будет много возможностей для молодых игроков. Очень хочется реализовать наш накопленный опыт в работе с молодёжью», — заявил Золотарёв.



Na’Vi не первая команда, которая собирается работать с молодыми игроками. Ранее об открытии академического состава по CS:GO объявила Gambit Esports. Аналогичным образом Vega Squadron начала работать с североамериканскими игроками по Dota 2

Евгений Золотарёв: для Na’Vi на первом месте результаты, а уже потом медийка