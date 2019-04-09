Евгений Золотарёв: для Na’Vi на первом месте результаты, а уже потом медийка

Генеральный менеджер киберспортивной организации Natus Vincere Евгений Золотарёв дал развёрнутое интервью журналистам паблика CYBERSLOVO. Он рассказал о главном векторе развития клуба и пообщался на другие темы.



«Киберспорт как индустрия — это частично интертеймент, о медийке и популяризации бренда просто нельзя не думать в современном мире, но тот подход, который используется в FaZe Clan, – это больше шоу, чем киберспорт. Если проанализировать их фантастические цифры (3,6 млн подписчиков в «Твиттере» и 6,1 млн в «Ютубе») и тот контент, который там публикуется, то доля именно киберспорта там очень мала.



В этом плане у Na'Vi на первом месте результаты, а уже потом медийка, но, конечно, это действительно круто, когда популярный спортсмен мирового уровня или человек из шоу-бизнеса публично заявляет о симпатии к Нави, показывает именное кресло мультигейминга. Это приятно», — заявил Золотарёв.



Также Евгений прокомментировал назначение Андрея Blad3 Городенского на должность спортивного директора Na’Vi:



«Мы достаточно хорошо знакомы с Андреем, даже играли в одной команде, но как-то всё это время шли параллельно друг другу. Я всегда его считал толковым специалистом, у него хорошая чуйка на молодые таланты, большой опыт на профессиональной сцене: игрок, капитан, тренер. Основной его плюс, в отличие от других 90 процентов бывших киберспортсменов, что у него есть высокая ориентация на бизнес-составляющую, он понимает развитие клуба как бизнеса. Думаю, он очень подходит на эту роль».



Андрей Blad3 Городенский стал спортивным директором Na’Vi 30 марта 2019 года. Согласно официальному анонсу, он займётся подготовкой нового поколения игроков.