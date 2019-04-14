Создатели Apex Legends представили новую игру по «Звёздным войнам»

Студия Respawn Entertainment представила новую игру во вселенной «Звездных войн». Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Анонс состоялся на TwitchCon 2019.

В игре рассказывается история падавана, который пережил приказ 66 — уничтожение джедаев по всему миру. Долгое время он прятался. Однако во время инцидента на корабле привлек внимание Второй сестры. С этого момента за ним начинает охотиться имперская инквизиция.

Главного героя зовут Кэл Кестис. Его сыграл актер Камерон Монахэн, исполнитель ролей Йена Галлагера в сериале «Бесстыдники» и Джокера — в «Готэм».

Star Wars Jedi: Fallen Order уже доступна для предзаказа на всех платформах. На PC базовая версия стоит 3499 рублей. За расширенную придется заплатить 3799. Цена на игру на PS4 составляет 4499 и 4999 рублей соответственно, на Xbox One — $ 60 и $ 70.

За предзаказ пользователи получат косметические предметы для светового меча и дройда. Владельцы расширенной версии приобретут набор снаряжения для главного героя и доступ к документальному фильму о разработке проекта.

Еще до презентации авторы заявили, что Star Wars Jedi: Fallen Order — сюжетная игра, в которой не будет многопользовательского режима, лутбоксов и микроплатежей.

Respawn Entertainment — создатели серии многопользовательских шутеров Titanfall и «королевской битвы» Apex Legends.