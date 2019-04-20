Питер ppd Дагер: на майноре не допускают к тренировкам, пока все не приедут

Игрок команды Ninjas in Pyjamas Питер ppd Дагер пожаловался на то, что организаторы OGA Dota Pit Minor не дают киберспортсменам тренироваться. По их мнению нечестно допускать игроков к подготовке, пока остальные участники в пути.



«Организаторы OGA Dota PIT не пускают нас на тренировочные площадки, потому что мы приехали раньше других участников. Они считают это нечестным преимуществом, так как остальные участники еще в дороге. Просим в следующий раз предупредить нас. Тогда мы возьмём билеты на другие даты», — написал ppd в «твиттере».



OGA Dota Pit Minor является предпоследним майнором соревновательного сезона. Чемпионат пройдёт с 22 по 28 апреля в Сплите (Хорватия). Участники разыграют между собой $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit. Победитель получит слот на MDL Disneyland Paris Major.

