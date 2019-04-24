Полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил в FIFA 19 новый атрибут — «Склонность к травмам». Теперь он получает повреждения при столкновениях с другими цифровыми футболистами.
Новый атрибут связан с травмой спортсмена в матче против «Тоттенхэм Хотспур». Бельгийский футболист был заменён в первом тайме. Он пропустит следующий матч клуба против «Манчестер Юнайтед». По словам его тренера команды Хосепа Гвардиолы, у Брёйне мышечные проблемы.
Атрибуты Кевина де Брёйне в FIFA 19:
— лидерство,
— ранние навесы,
— склонность к травмам,
— длинные передачи (только CPU AI),
— удары издали (только CPU AI),
— плеймейкер (только CPU AI).
Кевин де Брёйне получил характеристику «Склонность к травмам» в FIFA 19