Кевин де Брёйне получил характеристику «Склонность к травмам» в FIFA 19

Полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил в FIFA 19 новый атрибут — «Склонность к травмам». Теперь он получает повреждения при столкновениях с другими цифровыми футболистами.



Новый атрибут связан с травмой спортсмена в матче против «Тоттенхэм Хотспур». Бельгийский футболист был заменён в первом тайме. Он пропустит следующий матч клуба против «Манчестер Юнайтед». По словам его тренера команды Хосепа Гвардиолы, у Брёйне мышечные проблемы.



Атрибуты Кевина де Брёйне в FIFA 19:

— лидерство,

— ранние навесы,

— склонность к травмам,

— длинные передачи (только CPU AI),

— удары издали (только CPU AI),

— плеймейкер (только CPU AI).