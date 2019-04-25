Тим Суини: мы откажемся от эксклюзивов, если Steam отдаст 88% доходов авторам

Глава студии Epic Games предложил Steam компромисс по решению конфликта двух платформ. Он заявил, что если Valve снизит комиссию до 12%, то Epic Games Store откажется от эксклюзивов.



«Если Steam будет выплачивать 88% доходов разработчикам без каких-либо серьёзных ограничений, то Epic откажется от эксклюзивных прав при соблюдении наших обязательств перед партнёрами. Мы даже рассмотрим возможность размещения наших проектов в Steam», — написал Суини.



Epic Games Store установил одну из самых низких комиссий среди цифровых магазинов — 12%. Остальные 88% выручки получают разработчики. Благодаря этому сервис заключил несколько сделок о временной эксклюзивности игр на PC. В их числе Metro Exodus, Borderlands 3 и Phoenix Point.



В декабре 2018 года сделала комиссию в Steam переменной. Доля магазина зависит от объёма продаж. Общая комиссия составляет 30%. При доходах свыше $ 10 млн она снижается до 25%, а при $ 50 млн — опускается до 20%.