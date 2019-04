Virtus.pro отказалась от участия в ESL One Birmingham 2019

Киберспортивная организация Virtus.pro отказалась от выступления на турнире ESL One Birmingham 2019 по Dota 2. Причиной стал слишком насыщенный турнирный график киберспортсменов.



«Мы сожалеем, что в этом году не сможем выступить перед нашими английскими фанатами и защитить чемпионский титул. В тяжёлом графике сезона DPC команда должна использовать каждую возможность для восстановления сил, и иногда мы вынуждены жертвовать отдельными турнирами. Приоритетами на концовку сезона для нас являются подготовка к домашнему мейджору и The International 9», — прокомментировал новость генеральный менеджер VP Роман Дворянкин.



Согласно «твиттеру» ESL, вместо VP выступит Gambit Esports. Команда сразится с остальными 11 участниками за призовой фонд в $ 300 тыс.



ESL One Birmingham 2019 не является рейтинговым турниром. Чемпионат пройдёт с 28 мая по 2 июня в Бирмингеме (Великобритания). Победитель получит главный приз в $ 125 тыс. Также в рамках соревнований будет выбран лучший игрок, который получит от организаторов сертификат на покупку автомобиля Mercedes-Benz.