Музыкант Лео Пеллегрино подал в суд на Epic Games за кражу танца

Саксофонист Лео Пеллегрино подал в суд на студию Epic Games. Причиной стала кража его танцевальных движений. По его мнению, разработчики скопировали и реализовали их в танце Phone It In.



Судебный иск подан в Федеральный суд восточного округа Пенсильвании. Интересы артиста будет представлять компания Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht. Контора ранее выступала от лица Альфонсо Рибейро, Backpack Kid и других.



В отличие от поданных ранее исков, Пеллегрино не претендует на авторскую принадлежность танца. Он подал заявление по статье о присвоении сходства. Адвокаты заявляют, что указанные движения являются неотъемлемой частью образа и жизни музыканта.

Ранее на компанию было подано несколько судебных исков из-за нарушения авторского права. Претензии к студии поступили от музыкальных исполнителей, актёра Альфонсо Рибейро и двух спортсменов из колледжа. По их мнению, компания незаконно использовала танцевальные движения в игре.