No[o]ne: сейчас пул героев такой же, как на прошлом The International

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко оценил состояние соревновательного метагейма в Dota 2 сейчас.

«Сейчас пул героев такой же, как на прошлом The International. Если ничего не изменят после EPICENTER Major 2019, то это будет тот же TI. Я буду видеть тех же героев на пиках и на банах. Может быть, добавят Io, но будет всё то же самое. Всё к этому идёт. На сто процентов в этом уверен», — заключил Миненко.

Мидер VP также отметил, что и Io, и Mars, которого выпустили два месяца назад, — «поломанные герои». Как их сбалансировать для соревновательной сцены, россиянин затруднился ответить.

В третьем раунде нижней сетки MDL Disneyland Paris Major соперником Virtus.pro стала PSG.LGD. На момент написания заметки китайская команда вела со счётом 1:0.