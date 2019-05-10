No[o]ne: лига была бы решением всех проблем в Dota 2, если ее сделать

Владимир No[o]ne Миненко из Virtus.pro в интервью RuHub рассказал о необходимости закрытой региональной лиги для топовых игроков.

«У нас была лига, но прожила всего месяц. Было очень круто, потому что это было то, что напоминало FPL, куда все стремятся. Но начались турниры, и игроки больше начали играть на своих героях в матчмейкинге. Им надоела лига, или времени не было.



Была закрытая лига с пулом из 150 игроков, может, меньше даже, и он был хорош. Когда игроки уходят или улетают на турниры, а другие остаются, они приглашают своих друзей. И прилетая с турниров, игроки понимают, что там уже не лига, это тот же паблик, только еще хуже, потому что встречаются ребята, с которыми ты в принципе не хочешь играть. И лига умирает.

Как это пофиксить? Не знаю. Идеи есть, но они еще не созревшие, чтобы о них говорить. Лига была бы решением всех проблем в Dota 2, если ее сделать. <...> Тот месяц на лиге, я помню, это был лучше, чем год в матчмейкинге», — отметил мидер VP.

Прямо сейчас Virtus.pro играет против PSG.LGD в третьем раунде нижней сетки MDL Disneyland Paris Major. Команда из России уступает в счете (0:1).